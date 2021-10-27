НАБУ розглядає понад десять заяв про гроші «в конвертах» у Раді

Глава НАБУ не повідомив подробиці про заяви щодо грошей «у конвертах» для нардепів

Нардеп Антон Поляков напередодні своєї смерті заявляв, що «Слуги народу» отримують гроші в конвертах

Національне антикорупційне бюро має на розгляді понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей «у конвертах». Про це повідомив директор бюро Артем Ситник, передає «Укрінформ».

«Звичайно, що є такі звернення. Кількість заяв – більше десятка», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи реагує бюро на повідомлення у пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.

Ситник додав, бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні «Слідства. Інфо» за результатами розслідування Pandora Papers про офшори. Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.