НАБУ розглядає понад десять заяв про гроші «в конвертах» у Раді
Нардеп Антон Поляков напередодні своєї смерті заявляв, що «Слуги народу» отримують гроші в конвертах
Національне антикорупційне бюро має на розгляді понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей «у конвертах». Про це повідомив директор бюро Артем Ситник, передає «Укрінформ».
«Звичайно, що є такі звернення. Кількість заяв – більше десятка», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи реагує бюро на повідомлення у пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.
Ситник додав, бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.
До слова, член депутатської групи «За майбутнє» Антон Поляков напередодні своєї смерті заявив, що народні депутати із фракції «Слуга народу» отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.
Нещодавно голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» прокоментував нещодавню історію з офшорами, в якій виявився замішаний Зеленський. Він заявив, що використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні «Слідства. Інфо» за результатами розслідування Pandora Papers про офшори. Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.