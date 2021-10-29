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    Невакцинований Разумков дорікнув Зеленському поганою боротьбою з коронавірусом

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    Дмитро Разумков двічі перехворів на коронавірус, проте досі не вакцинувався - Невакцинований Разумков дорікнув Зеленському поганою боротьбою з коронавірусом

    Дмитро Разумков двічі перехворів на коронавірус, проте досі не вакцинувався

    фото з відкритих джерел

    На думку Разумкова, треба розставляти пріоритети, що для нас важливіше, життя людей чи дороги

    Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який двічі хворів на коронавірус та досі не вакцинувався, дорікнув президенту та його команді поганою боротьбою з коронавірусом. За його словами, життя людей важливіше ніж дороги.

    «Сьогодні ситуація із захворюваністю на коронавірус набагато гірша, ніж минулого року. Ми маємо сьогодні черговий антирекорд – понад 26 тисяч хворих», – цитує Разумкова його пресслужба.

    Ексспікер відзначив, що у парламенті є проєкт закону, який зміг би вплинути на ситуацію із нестачею кисню у лікарнях в умовах пандемії, але він досі знаходиться між першим і другим читанням.

    Також Разумков нагадав, що нещодавно Верховна Рада розглядала законопроєкт, за яким 15 млрд грн передбачається на будування доріг, а 2 млрд грн – на медицину.

    «Я це не підтримав. Сьогодні треба розставляти пріоритети. Що для нас важливіше, життя людей чи дороги», – дорікнув Разумков.

    Раніше Разумков заявляв, що не поспішає робити щеплення від коронавірусу, адже має високий рівень антитіл в крові після перенесеної хвороби.

    Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге захворів на коронавірус.

    Також «Главком» писав, що Разумков опублікував результати своїх аналізів на коронавірус.

    Зазначимо, за добу 28 жовтня в Україні зафіксовано майже 26,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 648 осіб.

    Раніше епідеміологиня спрогнозувала, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

    Також секретар РНБО зробив страшний прогноз, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

    Ще в Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

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    Теги: Верховна Рада дороги Володимир Зеленський влада Дмитро Разумков коронавірус
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    Невакцинований Разумков дорікнув Зеленському поганою боротьбою з коронавірусом