«Ляпати язиком». Разумков потролив Арахамію та прояснив стосунки із Яценюком і Гройсманом

Разумков: «Владу повинні бачити і чути, лише так їй можуть знову вірити»

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков не збирається створювати спільних політичних проєктів ні з Арсенієм Яценюком, ні з Володимиром Гройсманом, а також керівником фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давидом Арахамією. Про це він заявив в ефірі програми «Ексклюзив» на телеканалі «Прямий». Також Разумков потролив Арахамію за його спілкування із бізнесменом Коломойським.

«Арахамія продивиться сьогоднішній ефір і скаже, що ми з вами створюємо якийсь блок. Насправді, краще перед тим, як щось говорити, або перевіряти інформацію, або думати, що ти говориш. Я це повторюю для всіх. Тому що «ляпати» язиком – це не додає політикам. Я дійсно не будую спільних проєктів ні з паном Аваковим, ні з Яценюком, ні з Володимиром Гройсманом. І не планую будувати спільних проєктів і з паном Арахамією у тому числі», – уточнив політик.

Разумков також зіронізував щодо розмови Арахамії із Коломойським. «Щодо того, хто з ким спілкується (Давид Арахамія, – ред.). Ну, думаю, ми бачили з ким спілкується Давид Георгієвич на футболах. Хотілося б почути більше інформації, про що ж були зустрічі. Тому що після цього відбулося те голосування, за яке говорили (звільнення Разумкова з посади спікера – ред.). Але правда завжди виходить назовні», – уточнив політик.

Зазначимо, що на футбольному матчі Ліги чемпіонів «Динамо»-«Бенфіка», який пройшов в Києві 14 вересня, бізнесмен Ігор Коломойський спілкувався з Давидом Арахамією. ЗМІ тоді інформували, що Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Колишній голова парламенту також наголосив, що влада робить помилку, бойкотуючи неугодні їй канали. «Ходити на будь-які майданчики, на які тебе запрошують, – потрібно. І тут не треба дивитися, хто власники. Тому що це можливість донести свою позицію. Так, у тебе не завжди будуть прості ефіри і комфортні умови. Але у тебе буде можливість донести свою позицію і позицію команди. Йти за принципом страуса, ховаючи голову у пісок, або ходити лише на ефіри, де тобі будуть робити теплу ванну, – так далеко не заїдеш», – наголосив Разумков.

До слова, раніше глава фракції «Слуга народу» розповів, чи позбавлять Разумкова депутатського мандату.

Арахамія додав, шо не схильний надавати великого значення створенню Разумковим власного міжфракційного об’єднання. «Мені здається, що це більше для піару», – пояснив своє ставлення до цього факту політик.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.

Також раніше у «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення і знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».

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