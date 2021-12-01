Разумков і Гройсман потрапили у казус, відповідаючи Яценюку (відео)

Гройсман наголосив, що політичні сили підуть на вибори окремо і додав, що це дві різні відповіді на одне питання

Політики випадково обмовилися, що разом підуть на наступні парламентські вибори

Політики Володимир Гройсман та Дмитро Разумков випадково обмовилися, що разом підуть на наступні парламентські вибори. Словесний казус з політиками трапився під час Київського Безпекового форуму.

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк поцікавився у політиків, чи готові вони йти на наступні парламентські вибори і змінювати країну.

«Чи готові ви, як молоді і досвідчені політики і державні діячі, представити альтернативу сучасній українській владі? Чи готові ви пройти в парламент і змінити країну так, як ви це бачите?», – поцікавився Яценюк.

Гройсман та Разумков відповідали по черзі, а в кінці на уточнююче питання Яценюка Гройсман сказав: «Наша команда йде на парламентські вибори».

Ніби також даючи згоду Разумков майже одночасно із Гройсманом відповів: «Обов’язково».

Усі присутні у залі розсміялися, адже відповідь політиків прозвучала таким чином, ніби в одній команді зібралися до парламенту.

Яценюк пожартував, що йдуть вони «разом». На що ведучий сказав: «Арсеній Петрович сказав, що ви йдете разом, значить ви вже приречені». У відповідь Яценюк заперечно замахав руками і з посмішкою заперечив.

А Гройсман додав, що це дві різні відповіді на одне питання.

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