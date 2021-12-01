Разумков і Гройсман потрапили у казус, відповідаючи Яценюку (відео)
Політики випадково обмовилися, що разом підуть на наступні парламентські вибори
Політики Володимир Гройсман та Дмитро Разумков випадково обмовилися, що разом підуть на наступні парламентські вибори. Словесний казус з політиками трапився під час Київського Безпекового форуму.
Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк поцікавився у політиків, чи готові вони йти на наступні парламентські вибори і змінювати країну.
«Чи готові ви, як молоді і досвідчені політики і державні діячі, представити альтернативу сучасній українській владі? Чи готові ви пройти в парламент і змінити країну так, як ви це бачите?», – поцікавився Яценюк.
Гройсман та Разумков відповідали по черзі, а в кінці на уточнююче питання Яценюка Гройсман сказав: «Наша команда йде на парламентські вибори».
Ніби також даючи згоду Разумков майже одночасно із Гройсманом відповів: «Обов’язково».
Усі присутні у залі розсміялися, адже відповідь політиків прозвучала таким чином, ніби в одній команді зібралися до парламенту.
Яценюк пожартував, що йдуть вони «разом». На що ведучий сказав: «Арсеній Петрович сказав, що ви йдете разом, значить ви вже приречені». У відповідь Яценюк заперечно замахав руками і з посмішкою заперечив.
А Гройсман додав, що це дві різні відповіді на одне питання.
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