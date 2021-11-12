Глава фракції «Слуга народу» розповів, чи позбавлять Разумкова депутатського мандату

Політик анонсував партійний з'їзд «Слуги народу» найближчим часом

Наразі питання позбавлення мандату колишнього спікера українського парламенту Дмитра Разумкова не перебуває на порядку денному провладної політичної сили. Про це голова фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив під час політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Мені здається, що окрім страхів самого Разумкова такої інформації... ну ми не надсилали ні для кого»,– зазначив він.

Голова фракції «слуг» зазначив, що політична сила проводитиме найближчим часом партійний з’їзд, однак розгляд питання усунення ексспікера Ради з парламенту на ньому не планується.

«Це пан Разумков. Він тоді казав, що не буде чіплятися за крісло спікера, хоча чіплявся дуже активно. А потім, зараз – не буде чіплятись за мандат – але ми бачимо дії навпаки», – підсумував Давид Арахамія.

Також очільник «слуг народу» у парламенті зазначив, що Дмитру Разумкову наразі варто зосередитись на доведенні власним виборцям того факту, що він є ефективним депутатом.

Арахамія додав, шо не схильний надавати великого значення створенню Разумковим власного міжфракційного об’єднання. «Мені здається, що це більше для піару», – пояснив своє ставлення до цього факту політик.

Зазначимо, народний депутат Андрій Ніколаєнко заявив, що рішення про позбавлення Разумкова мандата вже ухвалене.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.

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