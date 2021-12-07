Українська влада допомогла Кремлю перед розмовою з Байденом

Зеленський не виконав обіцяне президенту США

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Байден идет на виртуальное свидание с Путиным. Именно накануне этого свидания и ради него Путин стягивает войска на украинскую границу, угрожает вторжением. Путин хочет, чтобы Байден на свидании дал ему право управлять Украиной. Хочет, чтобы Байден пообещал ему не защищать Украину в случае нападения Путина. Путин хочет получить Украину в сферу своих интересов.

В общем, это очень важная для Украины встреча. Не для Байдена, а именно для Украины. В наших интересах, чтобы позиция США была максимально жесткой. Чтобы Путин понял, что если его ракеты полетят в украинские города, то российская экономика будет разрушена отключением SWIFT.

Путин должен услышать от Байдена, что двери НАТО будут открыты для Украины и что НАТО окажет любую поддержку Украине в случае российской агрессии

Что было бы хорошо для России? Чтобы Байден не хотел защищать Украину. Чтобы он на этой встрече был максимально мягким и не искал конфронтации с Путиным «ради какой-то там Украины». Чтобы он подумал, что Украина не стоит того и дружба с Россией в эпоху противостояния с Китаем важнее.

Что должен был сделать лучший друг России в Украине чтобы добиться такого настроения Байдена? Он должен был бы продемонстрировать, что с Украиной нельзя договариваться. Что бороться не за что. И помогая Украине или не помогай, она сама себе помогать не хочет. Что словам лидеров Украины нельзя верить. И что Украина не хочет идти по пути модернизации.

Как это было бы сделать лучше всего? Найти какое-то важное обещание украинского президента американскому президенту. Данное публично. И сделать так, чтобы оно не было выполнено. Причем желательно тоже публично и открыто, откровенно. Что выставляло бы Байдена в виде слабого старикашки, который не может добиться от партнеров, которые от него зависят, выполнения взятых на себя обязательств.

Чтобы выбрал этот друг России? Лучшим вариантом было бы не выполнение обязательств по выбору главы антикоррупционного прокурора

Еще 2 сентября президент Зеленский обещал президенту Байдену что конкурс будет завершен в кратчайшие сроки и будет соответствовать лучшим практикам. Прошло три месяца. Конкурс постоянно срывают. Представители украинской власти в конкурсной комиссии срывают. И открыто пытаются его сфальсифицировать. Причем делают это прямо перед звонком Байдена и Путина. В открытую. Показывая нашим партнерам в США, что их тут вертели на одном месте. Что обещания президента страны ничего не стоит. И что Украина не намерена модернизироваться и бороться с коррупцией.

Идеальный кейс.

Так что, друг России? Или не стоит искать черную кошку в темной комнате и если что-то можно объяснить банальной глупостью и жадностью, то не надо искать других объяснений?

В любом случае, мы сами делаем все, чтобы усилить позиции Путина перед переговорами

И вот уже США говорит, что скорее всего не будут сейчас рассматривать отключение России от SWIFT потому что это может повредить простым россиянам. Один раз Украина уже открыто плюнула в лицо США, разрушив реформу корпоративного управления Нафтогаза. Ключевую реформу, которую реализовывали вместе с Вашингтоном. И не исправились после оклика из Вашингтона «Вы что, с дуба упали». Сразу после этого американцы отказались бороться против Северного Потока 2. Нам понравилось? Мы хотим еще? Мы хотим, чтобы сейчас Байден дал понять Путину, что он был бы не против вторжения?

Запад не будет воевать за нас. Это правда. Но Запад может сдерживать Путина другими методами. И только Украина делает все, чтобы Запад не хотел сделать максимум возможного.

Гениальная стратегия..

Джерело: site.ua

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