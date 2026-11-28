Білий дім демонструє надмірну прихильність до Москви, намагаючись переглянути архітектуру безпеки Європи. Нові гарантії безпеки для України, які просувають США, можуть виявитися такими ж безглуздими, як і британські гарантії Польщі у 1939 році, пише в авторській статті для The Atlantic політичний оглядач, почесний професор Університету Джонса Гопкінса (США) Еліот Коен. Про це повідомляє «Главком».

Перш за все політолог висловлює невдоволення підходом Джареда Кушнера до переговорів. В інтерв'ю та дописі в соцмережі X Кушнер назвав Володимира Путіна «великим майстром політики», а російського переговірника Кирила Дмитрієва – «неймовірним другом». Крім того, він фактично представив війну як наслідок помилкових рішень різних лідерів, а не свідому імперську агресію Росії.

Натомість до України та європейських партнерів США Кушнер поставився значно критичніше. Він звинуватив українців у зриві попереднього етапу переговорів через нібито атаку на одну з резиденцій Путіна, хоча ЦРУ раніше вже спростувало цей фейк. Європейські країни, своєю чергою, взагалі опинилися поза переговорами через позицію Москви.

Коен вважає особливо небезпечним прагнення адміністрації Трампа створити нову систему європейської безпеки без належного врахування інтересів союзників. Однією з пропозицій Кушнера стала гарантія безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО, але без членства в альянсі.

Однак автор наголошує, що самі по собі подібні гарантії не забезпечують захисту. Він нагадує, що навіть п'ята стаття НАТО залишає державам право самостійно визначати необхідні заходи реагування на напад.

«Гарантії без здатності виконати їх настільки ж безглузді, як і ті, що Велика Британія надала Польщі влітку 1939 року», – підкреслює Коен.

На думку експерта, справжнє стримування можливе лише за наявності реальної військової сили та політичної готовності її застосувати. Саме цього, як вважає автор, бракує нинішнім дипломатичним ініціативам Вашингтона.

«Стримування є побічним продуктом здатності та готовності воювати, а не чимось самостійним», – підсумовує Коен.

Нагадаємо, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який є одним із ключових американських переговорників щодо Росії, Гази та Ірану, під час 70-хвилинного інтерв’ю генеральному директору медіавидавництва Axel Springer Матіасу Депфнеру представив російське вторгнення в Україну не як агресію проти суверенної держави, а як низку непорозумінь і помилок у комунікації.

Раніше європейські дипломати скептично поставилися до пропозиції спецпосланця президента США Джареда Кушнера надати Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Представники країн Альянсу засумнівалися у дієвості запропонованого Вашингтоном механізму.

За інформацією Le Monde, 19 листопада Кушнер заявив, що Росія нібито прийнятно поставилася до ідеї надання Україні після завершення війни гарантій безпеки, заснованих на статті 5 НАТО. Ця стаття закріпила принцип колективної оборони держав-членів Альянсу.