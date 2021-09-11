Венеційська комісія буде максимально об’єктивною під час розгляду проєкту закону, – Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає правильним рішення направити законопроєкт про олігархів до Венеційської комісії. Таку думку він висловив під час виступу на форумі YES Brainstorming, повідомляє Укрінформ.

«До мене звернулася Уповноважена з прав людини. Вона зазначила свої застереження, пов’язані з цим законопроєктом. Паралельно з цим звернулися чотири депутатські опозиційні фракції, які працюють у Верховній Раді України. Вони також висловили вимогу до мене як до Голови Верховної Ради направити цей законопроєкт на розгляд Венеційської комісії. Це буде гарним пунктом аби підтвердити всі наші бажання провести таку реформу, або, якщо є якісь недоліки, врахувати їх в подальшому для того, щоб закони були максимально якісними, відповідали Конституції України, міжнародним принципам, тому я вважаю, що це правильне рішення», – сказав спікер.

Разумков також висловив переконання в тому що, Венеційська комісія буде максимально об’єктивною під час розгляду проєкту закону №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідності Конституції України законопроєкту № 5599 і запропонувала направити його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

Як повідомлялося, у Європейському Союзі підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів у Венеціанську комісію.