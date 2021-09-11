Росія вже використовує «Північний потік-2» як зброю проти України, – Єрмак

Механізм санкцій щодо «Північного потоку-2» дійсно працював, – глава Офісу президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України. Про це розповів Єрмак на конференції YES Brainstorming у суботу в Києві, – повідомляє УП.

«Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати «Північний потік-2» як зброю проти України.

Вчора вже, за даними біржі IC Future, в ході торгів ціна жовтневого ф’ючерса на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57.25 євро за мегават/год», – заявив Єрмак.

Єрмак наголосив, що Україна очікує письмових гарантій з боку партнерів щодо заходів у разі використання Росією «Північного потоку-2» як зброї.

«Дійсно ми чуємо і працюємо з нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, з Європою, з Німеччиною – для того, щоб Україна отримала реальний правовий міжнародний механізм гарантій того, що якщо (а ми вважаємо, що це вже відбувається) буде використаний цей проєкт, який ми вважаємо не економічним і розглядаємо виключно через призму нашої нацбезпеки, то будуть застосовані якісь кроки», – сказав він.

За словами Єрмака, механізм санкцій «дійсно працював».

Він зазначив, що під час зустрічі президента Володимира Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і під час візиту Зеленського до Вашингтону, «ми почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті в разі того, якщо настане час «Ч».

«Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір. Тому що ми маємо приклад Будапештського меморандуму. Сьогодні Україна вимушена вірити не словам, а реальним крокам», – підкреслив Єрмак.

«Ми повинні усвідомлювати всі ризики. Я недаремно привів ціни вчорашнього дня – це вже відбувається. Тому дії, про які ми говорили в Вашингтоні, дії, про які говорила Меркель, коли була в Києві, повинні сьогодні вже перейти від слів до реальних справ і дій», – додав він.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».