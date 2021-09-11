  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Росія вже використовує «Північний потік-2» як зброю проти України, – Єрмак

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Україна очікує письмових гарантій з боку партнерів щодо заходів у разі використання Росією &laquo;Північного потоку-2&raquo; як зброї&raquo; &ndash; Єрмак - Росія вже використовує «Північний потік-2» як зброю проти України, – Єрмак

    «Україна очікує письмових гарантій з боку партнерів щодо заходів у разі використання Росією «Північного потоку-2» як зброї» – Єрмак

    Фото з відкритих джерел

    Механізм санкцій щодо «Північного потоку-2» дійсно працював, – глава Офісу президента

    Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України. Про це розповів Єрмак на конференції YES Brainstorming у суботу в Києві, – повідомляє УП.

    «Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати «Північний потік-2» як зброю проти України.

    Вчора вже, за даними біржі IC Future, в ході торгів ціна жовтневого ф’ючерса на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57.25 євро за мегават/год», – заявив Єрмак.

    Єрмак наголосив, що Україна очікує письмових гарантій з боку партнерів щодо заходів у разі використання Росією «Північного потоку-2» як зброї.

    «Дійсно ми чуємо і працюємо з нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, з Європою, з Німеччиною – для того, щоб Україна отримала реальний правовий міжнародний механізм гарантій того, що якщо (а ми вважаємо, що це вже відбувається) буде використаний цей проєкт, який ми вважаємо не економічним і розглядаємо виключно через призму нашої нацбезпеки, то будуть застосовані якісь кроки», – сказав він.

    За словами Єрмака, механізм санкцій «дійсно працював».

    Він зазначив, що під час зустрічі президента Володимира Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і під час візиту Зеленського до Вашингтону, «ми почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті в разі того, якщо настане час «Ч».

    «Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір. Тому що ми маємо приклад Будапештського меморандуму. Сьогодні Україна вимушена вірити не словам, а реальним крокам», – підкреслив Єрмак.

    «Ми повинні усвідомлювати всі ризики. Я недаремно привів ціни вчорашнього дня – це вже відбувається. Тому дії, про які ми говорили в Вашингтоні, дії, про які говорила Меркель, коли була в Києві, повинні сьогодні вже перейти від слів до реальних справ і дій», – додав він.

    Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

    До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

    Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».

    Теги: Росія газ Газпром ціни YES Україна Андрій Єрмак Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія вже використовує «Північний потік-2» як зброю проти України, – Єрмак