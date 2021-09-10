Нардеп пояснила необхідність перевірки Венеціанською комісією законопроєкту про олігархів

«У цьому законі порушуються права людини, там немає нічого про боротьбу з олігархами», – Геращенко

Законодавство має бути адаптоване до європейського. Так, нардеп від Європейської Солідарності Ірина Геращенко пояснила ініціативу перевірки законопроєкту № 5599 Венеціанською комісією. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

На її думку, за нинішню редакцію голосувати не можна, документ має бути доопрацьованим. І перш ніж підтримувати його в другому читанні – варто показати Венеціанській комісії.

«У цьому законі порушуються права людини, там немає нічого про боротьбу з олігархами. Вибачте, будь ласка, ви заведете сайт, який стане успішним, його назвуть медіа, вас назвуть олігархами, його закриють цей сайт і вас ще будуть тягати потім», – заявила Геращенко.

Нагадаємо, перевірку законопроєкту підтримало чотири опозиційні партії. Зокрема, «Голос» підтвердив своє рішення вчора. За слова Кіри Рудик критерії дуже погано прописані (в законопроекті – ред.) і вони можуть бути застосовані до будь-кого. І при цьому, на її думку в законі відсутня справедлива судова система.

Раніше Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599.

Денісова уточнила, що прийняття закону про олігархів у такій редакції призведе до його розгляду в Конституційному суді: «На мій погляд, з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при прийнятті даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні направити його для отримання висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія)».

Нагадаємо, 1 липня Рада схвалила у першому читанні законопроєкт Зеленського про боротьбу з олігархами. Документ підтримали 275 нардепів.