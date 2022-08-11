Президент Литви назвав найважливіше питання у військовій допомозі Україні

Литва нещодавно оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Роль Сполучених Штатів у військовій допомозі Україні є ключовою

Зараз швидкість ухвалення рішень щодо підтримки України у війні проти Росії є найважливішим питанням. Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю «Голосу Америки».

Президент Литви зазначив, що США є лідером у наданні військової допомоги та політичної підтримки Україні.

«Я вважаю, що швидкість прийняття рішень зараз є найважливішим питанням. Так, йдеться про додаткову військову техніку, озброєння, інше обладнання, але це те, що потрібно українцям сьогодні, а не завтра чи післязавтра», – заявив він.

Науседа наголосив, що кожний день війни приносить Україні багато жертв, страждають люди, руйнуються міста.

«Ми повинні зупинити це якнайшвидше, і роль Сполучених Штатів у цьому є ключовою», – сказав президент Литви.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав, завдяки чому війна в Україні може закінчитися раніше. Він вважає, що бойові дії можуть припинитися швидше, якщо надати Києву більше важкого озброєння.

Додамо, що 28 липня, у День державності України, президент Литви Гітанас Науседа був із візитом у Києві. Під час візиту він вручив президенту Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литви – орден Вітовта Великого.