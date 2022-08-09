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Зеленський прокоментував нову оборонну допомогу від США

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський прокоментував нову оборонну допомогу від США
фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, до нового пакету допомоги, зокрема, увійши ракети для «Хаймарсів»

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

Зеленський зазначив, до нового пакету допомоги, зокрема, увійши ракети для «Хаймарсів», боєприпаси для артилерії та «багато інших дійсно корисних речей».

«Дякую президенту Байдену і всьому народу Сполучених Штатів за цю підтримку, 100% якої ми використовуємо для захисту свободи, нашої спільної свободи», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.

Також раніше стало відомо, що США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде.

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Теги: США ЗСУ

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