Зеленський прокоментував нову оборонну допомогу від США

Зеленський зазначив, до нового пакету допомоги, зокрема, увійши ракети для «Хаймарсів»

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

Зеленський зазначив, до нового пакету допомоги, зокрема, увійши ракети для «Хаймарсів», боєприпаси для артилерії та «багато інших дійсно корисних речей».

«Дякую президенту Байдену і всьому народу Сполучених Штатів за цю підтримку, 100% якої ми використовуємо для захисту свободи, нашої спільної свободи», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.

Також раніше стало відомо, що США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде.