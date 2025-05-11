«Рідкісні стосунки довіри»: стало відомо, як спілкуються Зеленський і Макрон

Зеленський і Макрон особисто телефонують один одному через WhatsApp і Signal

Президент України Володимир Зеленський і французький очільник Еммануель Макрон стали не просто союзниками, а близькими друзями, і часто телефонують один одному напряму. Про це пише «Главком» з посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що стосунки між двома лідерами виходять за рамки стратегічного партнерства через війну між Росією та Україною.

«У них рідкісні стосунки довіри і відповідальності», – зазначила ексзаступниця дипломатичного радника Макрона Еліс Руфо.

Як пише видання, Макрон і Зеленський не зв'язуються один з одним через дипломатичні канали, а дзвонять один одному безпосередньо по захищених лініях, WhatsApp і Signal. Їхні розмови часто мають чітку мету, але іноді вони телефонують один одному, просто щоб поділитися ідеями або висловити занепокоєння. Зокрема, Макрон телефонував Зеленському після жорстокого російського удару по Кривому Рогу, який забрав 19 життів.

Ще під час передвиборчої кампанії Зеленського Макрон прийняв його в Єлисейському палаці в Парижі – рідкісне запрошення для будь-якого кандидата. З цього часу між ними почала формуватися особлива «фронтова солідарність».

Як зазначає NYT, обидва лідери народилися з різницею в один місяць і їх об'єднує особистий стиль – прямий, енергійний і рішучий

Нагадаємо, вчора до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Макрон дуже тепло попрощався із своїм українським колегою Володимиром Зеленським наприкінці візиту до Києва. Макрон обійняв Зеленського та поцілував у щоку.