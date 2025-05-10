До України прибули Макрон, Туск, Стармер та Мерц

Іноземні лідери, які прибули до Києва, обговорять гарантії безпеки для України після можливої угоди про припинення вогню

До Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Глава Офісу президента зустрічає прем’єра Польщі Туска на вокзалі Офіс президента

Ще частина лідерів буде присутня онлайн.

Зазначимо, що лідери країн «коаліції рішучих» розглядають можливість відправки контингенту на українську територію.

Напередодні Макрон, Туск, Стармер та Мерц оприлюднили спільну заяву, в якій стверджують, що їхня поїздка до України має на меті спільний зі Сполученими Штатами заклик до Кремля погодитися на повне припинення вогню тривалістю 30 днів без попередніх умов. Це перемир'я має створити «простір для перемовин щодо справедливого та тривалого миру».

Очікується, що вранці у суботу чотири європейські лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським та візьмуть участь у вшануванні пам'яті загиблих українських військових біля меморіалу в центрі Києва.

Що таке «Коаліція рішучих»?

«Коаліція рішучих» – це об'єднання країн, які взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну у війні з Росією.

Ініціатива створення коаліції була офіційно оголошена 2 березня 2025 прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні.

Метою об'єднання є консолідація європейської підтримки України у повномасштабній війні з Росією, координація зусиль союзників на тлі нестабільної політики США.

Назва коаліції походить від заклику президента Чехії Петра Павела до створення «широкої коаліції рішучих» для протидії російській агресії.

До «Коаліції Рішучих» входять країни Європейського Союзу, члени НАТО, а також держави поза цими блоками.

Серед учасників коаліції: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та Велика Британія.