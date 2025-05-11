Макрон прокоментував заяву Путіна щодо прямих переговорів з Україною

Очільник Франції: «Путін шукає вихід, але він все ще хоче виграти час»

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про відновлення переговорів у Стамбулі і назвав такий крок «недостатнім». Про це пише France 24, передає «Главком».

Макрон наголосив, що пропозиція Путіна – це перший крок, але недостатній і додав, що безумовному припиненню вогню не передують переговори.

«Путін шукає вихід, але він все ще хоче виграти час», – додав він.

Нагадаємо, вчора Путін виступив зі зверненням. Промову він почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я.

Диктатор заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.

Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.