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Припинення вогню: Макрон пояснив, хто моніторитиме цей процес

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Припинення вогню: Макрон пояснив, хто моніторитиме цей процес
Макрон запевнив, що понад 30 країн «коаліції охочих» вимагатимуть, щоб із 12 травня розпочалося 30-денне припинення вогню
фото: Офіс президента

У разі порушення перемир’я Європа та США запровадять «масовані санкції» проти РФ

США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Як інформує «Главком», про ініціативу запровадження перемирʼя розповіли президент Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск під час пресконференції в Києві.

Макрон запевнив, що понад 30 країн «коаліції охочих» вимагатимуть, щоб з 12 травня розпочалося 30-денне припинення вогню без жодних умов. Мерц додав, що президент США Дональд Трамп «цілковито підтримує» цю ініціативу.

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За словами французького президента, моніторинг забезпечуватимуть американці, але «всі братимуть участь», що дасть змогу негайно розпочати переговори щодо питання інфраструктури й гарантій безпеки.

Усі лідери вкотре наголосили, що в разі порушення режиму припинення вогню будуть «масовані санкції» проти РФ, які координуватимуть США та Європа. Перед цим Мерц обіцяв, що тоді посилять і військову допомогу для України.

Раніше речник Кремля заявив, що перед встановленням 30-денного перемир’я Захід має припинити постачання зброї до України.

Нагадаємо, перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.

До Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. 

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Також президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, що приїхали до Києва, після зустрічі «Коаліції охочих» поговорили телефоном з главою США Дональдом Трампом. 

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Теги: переговори Еммануель Макрон Європа санкції

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