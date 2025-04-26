Макрон після зустрічі із Зеленським звернувся до Путіна

Зеленський запевнив французького президента у готовності української сторони до безумовного припинення вогню

Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру. Як інформує «Главком», про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі в мережі Х після зустрічі з українським лідером у Римі.

Французький лідер наголосив, що поділяє мету американського президента Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

За його словами, президент України Володимир Зеленський запевнив у готовності української сторони до безумовного припинення вогню.

«Він (Володимир Зеленський) хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його реалізації. Тепер президенту Путіну належить довести, що він дійсно хоче миру», – написав Макрон.

Французький президент повідомив, що буде продовжено роботу в рамках «коаліції охочих» для досягнення «як припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні».

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска.

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов.