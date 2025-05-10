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Макрон розцілував Зеленського наприкінці візиту до Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Макрон розцілував Зеленського наприкінці візиту до Києва
Макрон та Зеленський стали не лише союзниками, а й друзями
фото: Офіс президента

Президенти України та Франції стали справжніми друзями за останні роки

 

Президент Франції Емманюель Макрон дуже тепло попрощався із своїм українським колегою Володимиром Зеленським наприкінці візиту до Києва. Макрон обійняв Зеленського та поцілував у щоку. Як інформує «Главком», видання NYT із посиланням на оточення лідерів повідомляє, що Макрон та Зеленський стали справжніми друзями за останні роки.

Їх звʼязок розпочався давно – ще під час передвиборчої кампанії Зеленського, коли Макрон запросив тоді ще кандидата в президенти України до себе в Єлисейський палац. Його вразила історія Зеленського і те, що він був «неочікуваним президентом», як і сам Макрон.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та, зокрема, поїздки Макрона до Бучі, він перестав спілкуватись з російським диктатором Володимиром Путіним. Його вразило те, що він побачив і його вразив Зеленський – французький президент бачить у ньому сильного, хороброго та рішучого лідера, який відображає український спротив.

Із роками їхня дружба стала міцнішою і зараз Макрон буквально проштовхує деякі, здавалось би раніше, безумні ідеї, про які говорять і з якими працюють і досі – наприклад, введення іноземних військ на територію України. Крім цього, він використовує свої дипломатичні канали, щоб допомогти Зеленському. Так, він зробив свій вклад у відновлення контакту між Зеленським та Трампом після сварки у Овальному кабінеті.

Зараз лідери настільки зблизились, що дзвонять одне одному ледь не щодня, використовуючи звичайні канали звʼязку, такі як WhatsApp або Signal. Макрон цікавиться у Зеленського станом справ на фронті і є дуже обізнаним в цьому питанні – він знає назви населених пунктів де точаться бої та інші деталі, які, здавалось би, не мали б настільки сильно цікавити президента Франції. Видання повідомляє, що після удару «Іскандером» по дитячому майданчику в Кривому Розі Макрон зателефонував Зеленському щоб поспівчувати та виразити слова жалоби у звʼязку з трагедією.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

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Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

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Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент

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