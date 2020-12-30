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    У світі

    Парламент Британії схвалив угоду щодо Brexit

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    Нижня палата парламенту проголосувала за угоду&nbsp;щодо Brexit - Парламент Британії схвалив угоду щодо Brexit
    Нижня палата парламенту проголосувала за угоду щодо Brexit

    Підтримав документ 521 парламентар, проти висловилися 73

    Британський парламент схвалив у середу угоду прем'єр-міністра Бориса Джонсона з Європейським Союзом, яка регулюватиме відносини королевства з блоком після Brexit.

    Про це повідомляє Reuters.

    Нижня палата парламенту проголосувала за угоду. Підтримав документ 521 парламентар, проти висловилися 73. Зараз верхня палата парламенту обговорює законопроект, його остаточне ухвалення очікується близько опівночі.

    «Brexit - це не кінець, а початок. Зараз ми несемо відповідальність за найкраще використання тих сил, які ми відновлюємо, інструментів, які ми знову взяли в свої руки», - сказав Джонсон.

    Угода була піддана різкій критиці з моменту її погодження 24 грудня. Опозиційна лейбористська партія заявляє, що договір не захищає торгівлю послугами. Рибалки впевнені, що Джонсон не захистив їхні інтереси.

    Тим не менше, Джонсон отримав підтримку євроскептиків у своїй партії, забезпечивши досить радикальний розрив з ЄС.

    Депутатєвроскептик Білл Кеш заявив, що Джонсон врятував демократію Великобританії від чотирьох десятиліть «підкорення» Брюсселю.

    «Як і Олександр Великий, Борис розрізав гордієвий вузол», - сказав він.

    Джонсон заявив, що сподівається закінчити «старе, стомлене, неспокійне питання політичних відносин Великобританії з Європою« і замість цього стане «найкращим другом і союзником, який міг мати ЄС».

    Теги: ЄС Brexit партії парламент
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