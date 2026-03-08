Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників

Президент і прем’єр-міністр вшанували полеглих захисників біля Стіни пам’яті

8 березня 2026 року, президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном відвідали Стіну пам’яті в Києві, щоб віддати шану українським воїнам, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Лідери держав пройшли вздовж Стіни пам’яті, вшанувавши хвилиною мовчання подвиг кожного та кожної, хто став на захист України в цій виснажливій боротьбі.

«Дякуємо кожному і кожній. Пам’ятаємо й шануємо подвиг наших героїв – усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в цій боротьбі за незалежність», – зазначив Володимир Зеленський.

