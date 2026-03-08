Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників
Президент із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном біля Стіни пам’яті вшанували полеглих
фото: скріншот з відео

Президент і прем’єр-міністр вшанували полеглих захисників біля Стіни пам’яті

8 березня 2026 року, президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном відвідали Стіну пам’яті в Києві, щоб віддати шану українським воїнам, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Лідери держав пройшли вздовж Стіни пам’яті, вшанувавши хвилиною мовчання подвиг кожного та кожної, хто став на захист України в цій виснажливій боротьбі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Дякуємо кожному і кожній. Пам’ятаємо й шануємо подвиг наших героїв – усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в цій боротьбі за незалежність», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українських жінок з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, наголосивши, що їхній внесок у життя країни є визначальним і не обмежується лише датою в календарі. Глава держави підкреслив надзвичайну роль українських жінок у часи повномасштабного протистояння російській агресії.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до українських жінок, які стали на захист нашої незалежності. У своєму привітанні він наголосив, що сучасна українська жінка – це невід'ємна частина оборонного фронту, чий внесок у боротьбу з російським агресором є неоціненним.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов набирає помітну підтримку серед виборців
Буданов у трійці головних претендентів на президентське крісло: свіжа соціологія
6 березня, 12:19
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обмінювати власні розробки на PAC-3
Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети
3 березня, 17:05
Зеленський зазначив, що поки не визначився, чи буде йти на наступні вибори
Коли відбудуться вибори в Україні? Президент зробив заяву
3 березня, 10:57
Керівництво держави визначило послідовність кроків для зміцнення енергетики в кожній області
Кабмін знає, як посилити енергостійкість України
27 лютого, 14:27
Президент наголосив, що Білорусь дедалі глибше втягується в агресію РФ, що ставить під загрозу її суверенітет
«Ваша країна дуже ризикує». Зеленський вперше з початку повномасштабної війни дав інтерв’ю ЗМІ Білорусі
23 лютого, 13:46
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час розмови з Міністром оборони України Михайлом Федоровим
Міноборони Великої Британії зробило заяву про війська в Україні
22 лютого, 15:32
Зеленський анонсував перебудову енергосистеми громад за досвідом Запоріжжя
Зеленський анонсував перебудову енергосистеми громад за досвідом Запоріжжя
19 лютого, 13:26
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15
Україна розширила виробництво ударних дронів у співпраці з Німеччиною
Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА
13 лютого, 14:47

Політика

Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників
Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні
Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін
Угорське загострення. Ексглава МЗС дав пораду українцям
Угорське загострення. Ексглава МЗС дав пораду українцям
Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію: які напрямки у небезпеці
Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію: які напрямки у небезпеці

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua