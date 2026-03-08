Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
У вересні позаминулого року політик виїхав у службове відрядження до США і не повернувся
Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький подав декларацію за 2025 рік, у якій показав країну, де проживає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.
Згідно з декларацією, обранець безоплатно користується квартирою площею 43 кв. м у Канаді, яка належить іноземцю Йону Тьяну. Це житло Куницький використовує з жовтня 2024 року (між іншим, у декларації за 2024 рік нардеп не вказував канадську нерухомість).
За минулий рік Куницький не одержав жодного доходу. Також йому не виплачувалася депутатська зарплата.
Єдиним джерелом, за рахунок якого Куницький живе за кордоном, є його заощадження. На кінець минулого року нардеп тримав $100 тис. готівкою (у 2024 році сума готівкових коштів складала $115 тис.).
Крім того, з нової декларації Куницького зникли $1,7 тис., які лежали на рахунку у ПриватБанку.
Нагадаємо, що Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався.
Як повідомляв «Главком», нардеп-втікач Артем Дмитрук показав, за що живе в Британії. Єдиним доходом за 2025 рік нардеп Дмитрук вказав соціальні виплати з відповідних бюджетів на суму 8,6 тис. грн (для порівняння: у 2024 році обранець задекларував 468,5 тис. грн зарплати і 10,3 тис. грн соцвиплат).
Водночас за останній рік суттєво зменшилися заощадження політика та його дружини. Зокрема, на рахунку в українському банку Дмитрук зберігав 883 грн (у 2024 році він, окрім цієї суми, тримав готівкою $60 тис. і 500 тис. грн).
