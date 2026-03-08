Головна Країна Політика
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Єдиним джерелом, за рахунок якого Куницький живе за кордоном, це заощадження
фото з відкритих джерел

У вересні позаминулого року політик виїхав у службове відрядження до США і не повернувся

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький подав декларацію за 2025 рік, у якій показав країну, де проживає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Згідно з декларацією, обранець безоплатно користується квартирою площею 43 кв. м у Канаді, яка належить іноземцю Йону Тьяну. Це житло Куницький використовує з жовтня 2024 року (між іншим, у декларації за 2024 рік нардеп не вказував канадську нерухомість).

Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування фото 1
дані: НАЗК

За минулий рік Куницький не одержав жодного доходу. Також йому не виплачувалася депутатська зарплата.

Єдиним джерелом, за рахунок якого Куницький живе за кордоном, є його заощадження. На кінець минулого року нардеп тримав $100 тис. готівкою (у 2024 році сума готівкових коштів складала $115 тис.).

Крім того, з нової декларації Куницького зникли $1,7 тис., які лежали на рахунку у ПриватБанку.

Нагадаємо, що Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався.

Як повідомляв «Главком», нардеп-втікач Артем Дмитрук показав, за що живе в Британії. Єдиним доходом за 2025 рік нардеп Дмитрук вказав соціальні виплати з відповідних бюджетів на суму 8,6 тис. грн (для порівняння: у 2024 році обранець задекларував 468,5 тис. грн зарплати і 10,3 тис. грн соцвиплат).

Водночас за останній рік суттєво зменшилися заощадження політика та його дружини. Зокрема, на рахунку в українському банку Дмитрук зберігав 883 грн (у 2024 році він, окрім цієї суми, тримав готівкою $60 тис. і 500 тис. грн).

