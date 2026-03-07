Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні

Проблема у тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть, вважає Трамп

Президент США сказав, що бере участь у переговорному процесі лише заради того, щоб зробити послугу Європі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала. Як інформує «Главком», про це він сказав, виступаючи перед лідерами Південної Америки.

Крім того, як заявив очільник Білого дому, проблема у тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть.

«Знаєте, Україна і Росія... Можна було б подумати, що між ними є якась дружба, але насправді між ними панує величезна ненависть. Їм дуже важко досягти згоди. Дуже, дуже важко. Подивимося, що буде далі», - висловився Трамп.

Також президент США заявив, що бере участь у переговорному процесі лише заради того, щоб зробити послугу Європі, а на США війна в Україні «не дуже впливає».

«Насправді ми не програємо. Прогають вони. На нас це не дуже впливає, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі. На все життя», – додав Трамп.

Раніше спеціальний представник президента США з питань України та РФ Стівен Віткофф заявив про позитивну динаміку у переговорному процесі. За його словами, вже найближчим часом сторони можуть вийти на нові конкретні результати.

Тим часом президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що той нібито перешкоджає укладенню мирної угоди з Росією. За словами Трампа, український президент має активніше працювати над досягненням домовленостей.

Американський президент також заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до укладення мирної угоди.