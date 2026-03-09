Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мирні переговори відкладаються. Президент пояснив, чому зірвалася зустріч

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мирні переговори відкладаються. Президент пояснив, чому зірвалася зустріч
За словами глави держави, українська сторона цілодобово комунікує з американськими посадовцями
скриншот з відео Офісу президента

Український лідер повідомив, що наразі Сполучені Штати зосереджені не на перемовинах, а на ситуації навколо Ірану

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння переноситься через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з погляду закінчення війни», – каже він.

Глава держави заслухав доповідь про плани російської сторони. Він доручив українським переговорникам ще раз прокомунікувати з американською стороною, щоб підтвердити готовність України до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, та підтвердити готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України.

«Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу. Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

Як повідомлялося, Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, він упевнений, що Росія після війни докладе максимум зусиль, аби Україна не вступила до ЄС
Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
13 лютого, 07:05
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
13 лютого, 21:07
На шоломі Владислава Гераскевича зображені портрети 22 українських спортсменів і спортсменок, яких убила Росія
Зеленський зустрівся з Гераскевичем та нагородив його орденом Свободи
14 лютого, 00:58
Зеленський дав зрозуміти, що Україна готується до відновлення після можливих нових атак на енергосистему
Зеленський попередив про нові удари росіян
15 лютого, 20:45
Марк Бернс заявив, що справедливість має залишатися умовою миру
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
23 лютого, 20:12
Володимир Зеленський поговорив з Андреєм Пленковичем
Зеленський з прем’єр-міністром Хорватії обговорив енергетичну співпрацю
24 лютого, 19:54
Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді зазначив, що вірить у силу дипломатії
Оман заявив, що двері дипломатії для США та Ірану залишаються відкритими
2 березня, 02:50
Москва погодилася підписати меморандум за умови відступу ЗСУ
Росія пригрозила вийти з переговорів без поступок – Bloomberg
28 лютого, 12:44
Під час перемовин лідери обговорили стратегічне партнерство
Зеленський та прем'єр Нідерландів Роб Єттен домовилися про спільне виробництво зброї
Вчора, 14:52

Політика

Мирні переговори відкладаються. Президент пояснив, чому зірвалася зустріч
Мирні переговори відкладаються. Президент пояснив, чому зірвалася зустріч
Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
Зеленський та прем'єр Нідерландів Роб Єттен домовилися про спільне виробництво зброї
Зеленський та прем'єр Нідерландів Роб Єттен домовилися про спільне виробництво зброї
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників
Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні
Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua