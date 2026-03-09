Мирні переговори відкладаються. Президент пояснив, чому зірвалася зустріч

Український лідер повідомив, що наразі Сполучені Штати зосереджені не на перемовинах, а на ситуації навколо Ірану

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння переноситься через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з погляду закінчення війни», – каже він.

Глава держави заслухав доповідь про плани російської сторони. Він доручив українським переговорникам ще раз прокомунікувати з американською стороною, щоб підтвердити готовність України до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, та підтвердити готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України.

«Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу. Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

Як повідомлялося, Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.