Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
фото: The New York Times (ілюстративне)

Український лідер заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу

Оскільки війна в Ірані виходить за межі його кордонів, Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times, передає «Главком».

США звернулися з проханням про допомогу в четвер, а українська команда вилетіла наступного дня, сказав Зеленський. «Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів», – зауважив він.

Український лідер заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також повинен збалансувати ці запити з потребами України всередині країни.

«Війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка так необхідна Україні. Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на більш потужні системи, які потрібні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що надасть допомогу країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку в спонуканні Росії до перемир'я», – йдеться у матеріалі.

За словами Зеленського, у перші дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані він і його команда отримали дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії, які просили про допомогу.

Як повідомлялося, аналіз поточної воєнної кампанії США проти Ірану виявляє значну кількість риторичних та стратегічних збігів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський США Йорданія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон знову дивиться на Москву як на союзника
Трамп знову робить ставку на Росію: енергетична шахова партія проти Китаю
Сьогодні, 07:44
МАГАТЕ не зафіксувало уражень ядерних об’єктів Ірану
МАГАТЕ оцінило стан ядерної інфраструктури Ірану
2 березня, 13:15
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про підтримку США після ударів по Ірану
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
2 березня, 10:07
Озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів
У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці
22 лютого, 22:09
Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала «Нова пошта»
«Нова пошта» запрацювала у США
18 лютого, 12:28
Зеленський подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
14 лютого, 20:11
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
14 лютого, 04:44
Трамп відклав рішення щодо гарантій безпеки для України
Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico
13 лютого, 12:17
Виступ Bad Bunny став тригером суперечок про культурну ідентичність у США
Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа
10 лютого, 10:25

Політика

Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
Зеленський та прем'єр Нідерландів Роб Єттен домовилися про спільне виробництво зброї
Зеленський та прем'єр Нідерландів Роб Єттен домовилися про спільне виробництво зброї
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників
Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні
Трамп пояснив, чому насправді досі немає угоди про закінчення війни в Україні
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua