Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії

Український лідер заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу

Оскільки війна в Ірані виходить за межі його кордонів, Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times, передає «Главком».

США звернулися з проханням про допомогу в четвер, а українська команда вилетіла наступного дня, сказав Зеленський. «Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів», – зауважив він.

Український лідер заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також повинен збалансувати ці запити з потребами України всередині країни.

«Війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка так необхідна Україні. Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на більш потужні системи, які потрібні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що надасть допомогу країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку в спонуканні Росії до перемир'я», – йдеться у матеріалі.

За словами Зеленського, у перші дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані він і його команда отримали дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії, які просили про допомогу.

Як повідомлялося, аналіз поточної воєнної кампанії США проти Ірану виявляє значну кількість риторичних та стратегічних збігів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.