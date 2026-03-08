Зеленський та прем'єр Нідерландів Роб Єттен домовилися про спільне виробництво зброї

Зеленський: Вдячний Премʼєр-міністру Нідерландів за такий символічний візит – майже одразу в Україну після початку роботи на чолі нового уряду

Сьогодні, 8 березня 2026 року, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим Прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, який здійснив один зі своїх перших закордонних візитів до Києва. Цей візит став сигналом тяглості та стабільності підтримки України з боку нового нідерландського уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Володимира Зеленського.

Під час перемовин лідери обговорили стратегічне партнерство.

🇺🇦🇳🇱Ми потребуємо стабільної підтримки щодня, Нідерланди демонструють саме такий приклад – це 3 мільярди євро щороку – Зеленський



Президент подякував прем’єр-міністру Нідерландів за символічний візит до України майже одразу після початку роботи нового уряду.



«Я поінформував пана Премʼєр-міністра про ситуацію на полі бою, про російські атаки, які жодного дня не припиняються. Ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває війна. Нідерланди демонструють саме такий приклад підтримки, який працює найбільш ефективно. Це прогнозований щорічний обсяг – €3 млрд. щороку. Також Нідерланди інвестують у програму PURL, яка є критичною для нас і дозволяє купувати ракети для ППО. Важливо, що разом з Нідерландами виробляємо зброю і обовʼязково будемо цю нашу спільну роботу продовжувати та збільшувати. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили. І предметно це обговорили на зустрічі: інвестиції, ліцензії, можливі обсяги виробництва», - зазначив Зеленський.

Прем'єр-міністр Роб Єттен запевнив, що підтримка України залишиться важливим пріоритетом для його уряду.

«Нідерланди підтримують нас від перших днів цієї війни та в багатьох вимірах. Це й оборонна підтримка, і допомога нашій енергетиці, і підтримка санкцій проти Росії, також політична підтримка для України. Дякую за це», – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 8 березня 2026 року, президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном відвідали Стіну пам’яті в Києві, щоб віддати шану українським воїнам, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави.