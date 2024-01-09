Як посадити Путіна? Голова Верховного суду вказав на проблему, яку створила сама Україна

Україна та Росія не ратифікували Римський статут, що ускладнює притягнення Путіна до відповідальності

Україна підписала Римський статут ще у січні 2000 року. Однак ратифікувати його не дозволяла Конституція, за якою на території України визнається лише юрисдикція Європейського суду з прав людини. Про це в інтерв'ю Mind розповів голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

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«Це запитання до політиків і парламенту. Я не знаю, які фактори впливають на те, що досі в нас не ратифіковано Римський статут – особливо це болюче визнавати зараз, адже Міжнародний кримінальний суд, який займається розслідуванням найтяжчих воєнних злочинів, діє на підставі саме цього статуту», – зазначив юрист.

Однак Станіслав Кравченко додав, що у 2019 році набрали чинності зміни до Конституції, які дозволять визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом.

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«З урахуванням подій, які відбувалися під час Революції гідності, а також на сході нашої країни, парламент на підставі відповідних постанов (спрощений механізм визнання юрисдикцію МКС, який передбачений Римським статутом) визнав дії Міжнародного кримінального суду на території України. Тому цей суд має право проводити відповідні розслідування по подіям в Україні», – наголосив суддя.

Голова установи підкреслив, що саме через відсутність ратифікації Римського статуту Конституцією Україна поставила питання про створення Спеціального міжнародного трибуналу. За його словами, цю ініціативу підтримали вже понад 40 країн світу.

Проте не лише Україна, а й Російська Федерація не ратифікувала Римський статут, і це становить перешкоду у питанні притягнення до відповідальності за воєнні злочини трьох вищих посадових осіб Росії – президента, прем’єр-міністра й міністра закордонних справ.

Раніше Європейський Союз вже звернувся до української влади щодо ратифікації Римського статуту. ЄС заявили про підтримку інтенсивної роботи прокурора МКС та генерального прокурора України в цьому плані, гарантували фінансову підтримку та підтримку в розбудові інституційної спроможності цих зусиль.

Нагадаємо, уперше США висунули звинувачення військовим РФ за воєнні злочини в Україні. Їх звинувачують у незаконному затриманні громадянина США під час вторгнення Росії в Україну. Його допитували, жорстоко били і катували. Вони також погрожували вбити жертву та інсценували страту.