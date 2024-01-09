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США і союзники провели таємну зустріч з Україною – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США і союзники провели таємну зустріч з Україною – Bloomberg
Київ і його союзники по G7 підтвердили свою точку зору, що справедливий мир повинен поважати територіальну цілісність і суверенітет України
фото з відкритих джерел

Зустріч пройшла 16 грудня в Саудівській Аравії

Минулого місяця Україна, її союзниками по G7 і представниками країн Глобального півдня провели секретну зустріч. Київ хотів заручитися підтримкою своїх умов для проведення мирних переговорів з Росією. Про це повідомляє джерело Bloomberg.

Як зазначається, зустріч пройшла 16 грудня в Саудівській Аравії. Секретність частково була спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше. За словами співрозмовників, менший формат дозволив провести більш вільне і відверте обговорення так званої «формули миру» в Україні і планів з просування процесу мирного врегулювання, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

За словами джерел, знайомих з ходом засідання і попросили про анонімність, на останній зустрічі в Ер-Ріяді істотного прогресу досягнуто не було.

«Україна та її союзники по G-7 продовжували чинити опір закликам країн Глобального Півдня до прямої взаємодії з Росією. У зустрічі взяли участь представники Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати своїх переговірників не надіслали», – стверджує видання.

Київ і його союзники по G7 підтвердили свою точку зору, що справедливий мир повинен поважати територіальну цілісність і суверенітет України, і заявили, що цілі президента Росії Володимира Путіна не змінилися. Він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей. Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС і США висловили впевненість у тому, що пакети заходів підтримки будуть узгоджені.

Україна та її союзники запланували ще одну зустріч у ширшому складі у Швейцарії наступного тижня. Переговори повинні пройти в Давосі напередодні Всесвітнього економічного форуму. За словами джерел, запрошені представники понад 100 країн.

Деякі держави вважають, що проведення саміту на рівні лідерів в найближчі місяці передчасне, в той час як інші хочуть негайно залучити Росію в переговорний процес.

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Теги: Китай Бразилія Україна суверенітет переговори Велика сімка

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