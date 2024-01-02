Зеленський пояснив, чому мобілізація в Україні настільки важлива

Президент переконаний, що Україна не може відмовитися від свого плану перемогти Росію

Мобілізація – це не тільки коли солдати йдуть на фронт, а й «мобілізація зусиль». Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Economist.

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Президент відзначив, що така мобілізація українського суспільства та всього світу, яка була на початку повномасштабної війни, сьогодні відсутня. За словами Зеленського, ситуацію потрібно змінити.

«Мобілізація – це не лише питання солдатів, які вирушають на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу та звільнити нашу землю від окупації. Давайте будемо чесними, ми переключилися на внутрішню політику», – зазначив голова. держави.

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Зеленський додав, що якщо фокус на внутрішній політиці продовжиться, то потрібно буде «призначати вибори, змінювати закони та Конституцію».

Водночас президент переконаний, що Україна не може відмовитися від свого плану перемогти Росію.

«Найважливіша професія, якою може займатися українець на цей час – це бути в Україні… А для наших західних партнерів – це бути з Україною… Якщо немає сил – то йди геть. Ми не відступимо», – сказав Зеленський.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

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Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, у своєму новорічному привітанні Зеленський побажав Україні перемоги й миру. Він додав, що так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: «Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік». Але цього року можемо додати: «Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими».