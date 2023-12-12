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Україна першою в світі отримає новітні десантні машини від Rheinmetall

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна першою в світі отримає новітні десантні машини від Rheinmetall
ЗСУ отримають від німецької компанії п’ять десантних машин
фото з відкритих джерел

Компанія почала поставляти новітні автівки на озброєння Бундесверу цього року

До кінця 2023 року ЗСУ можуть отримати першу партію німецьких новітніх десантних машин Caracal компанії Rheinmetall. Про це йдеться у повідомленні виробника.

Компанія Rheinmetall повідомила, що перші п’ять машин будуть доставлені в Україну наприкінці 2023 або на початку наступного року. Україна стане першою у світі державою, яка матиме їх на озброєнні. Rheinmetall поставляє Caracal на озброєння Бундесверу лише з 2023 року. Німецька армія хоче закупити загалом близько 2 тис. таких машин, а збройні сили Нідерландів – ще понад 1 тис.

На сайті виробника вказано, що тактична авіадесантна машина створена на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Автівка може транспортуватися як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion. Крім того, є можливість встановити додаткові елементи захисту від ударів балістики.

Основні технічні характеристики десантних машин Caracal:

  • довжина – 4,35/4,7 м
  • ширина – 1,81 м
  • висота – 1,85 м
  • маса – 2,9 т
  • максимальний вантаж – 2 т
  • екіпаж – до 6 осіб
  • швидкість – до 130 км/год
  • двигун – 249 к.с.
  • колісна формула 4x4

Завдяки модульній конструкції, на автівці можна встановити та поєднувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів та завершуючи протитанковими ракетними комплексами. Caracal здатен розвивати швидкість до 130 км/год, а також оснащений системою ROSY (Rapid Obscuring System) з дев’ятьма багатоспектральними димовими гранатами, яка захищає від ракет із лазерним наведенням. Rheinmetall гарантує сервісну підтримку своїм машинам протягом 20 років.

Нагадаємо, на додачу до американських літаків F-16 Україна може отримати від партнерів шведські винищувачі Gripen, які вже тестували наші пілоти. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважив, що основним бойовим літаком все ж залишаться F-16, хоча шведські Gripen стануть хорошим доповненням.

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Теги: ЗСУ Німеччина озброєння Україна машини

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