Рішення про те, хто підпадає під визначення «олігарх», має ухвалювати незалежний орган – Денісова

Особа щодо якої буде застосовуватися дія закону, повинна мати змогу захистити свої права – омбудсмен

Я за права кожної людини в нашій правовій державі! – омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денісова взяла участь у дискусії «Чи є ініціатива деолігархізації хорошим кроком для України?», в рамках щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Під час обговорення законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», не варто забувати про права людини. Основним принципом верховенства права є правова юридична визначеність», – написала Денісова у Фейсбук.

Омбудсмен вважає, що рішення про те, хто підпадає під визначення «олігарх» має ухвалювати незалежний орган. Його повноваження та спосіб їх реалізації мають бути чітко визначені законом.

«Крім того, особа щодо якої буде застосовуватися дія закону, повинна мати змогу захистити свої права, надати усні або письмові зауваження та заперечення. Я за права кожної людини в нашій правовій державі!», – наголосила Денісова.

Надаємо, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеційську комісію. Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.