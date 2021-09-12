Вітренко пояснив, чому «Північний потік-2» є дуже небезпечним для України

«Політична дестабілізація – реальний ризик, який має бути врахований», – очільник Нафтогазу

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко попереджає, що запуск російського газопроводу Nord Stream 2 може призвести до політичної дестабілізації. Таку думку Вітренко висловив на полях форуму YES Brainstorming 11 вересня у Києві, повідомляє телеканал «Дом».

«Найбільша загроза – загальна безпека країни. Ми не перебільшуємо і не граємося. Дійсно, з погляду енергетичної безпеки, загроза менша, ніж у 2009 році. З погляду економічної безпеки – менша загроза, оскільки менший відсоток від ВВП. Але якщо це збільшує ризик повномасштабної війни, якщо це буде дестабілізувати політичну ситуацію, тому що антизахідні сили це будуть використовувати якраз для піару. Мовляв, ось, дивіться, Захід корумпований, все погано тощо. То це є ризиком», – розповів Вітренко.

Він наголосив, що політична дестабілізація – реальний ризик, який має бути врахований.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».

Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко закликав Уряд США посилити санкції до «Газпрому» через добудову «Північного потоку-2».