Росія «готова поновити відносини» з Україною, – Лавров

Російський міністр відреагував на слова президента Володимира Зеленського про ймовірність повномасштабної війни з Росією

«Український народ є дуже близьким, братнім», – очільник МЗС РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова «поновити відносини» з Україною. Про це він сказав під час форуму »Вся Россия-2021», повідомляє НВ.

Так російський міністр відреагував на слова президента Володимира Зеленського про ймовірність повномасштабної війни з Росією. Лавров стверджує, що Росія «постійно наголошує на готовності поновити нормальні відносини з Україною», і що «український народ є дуже близьким, братнім». Він сказав, що «про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю», згадавши пропагандистську замітку глави Кремля Володимира Путіна.

«Я вважаю, що ці коментарі… навіть не заслуговують на якусь увагу. Ми звикли до цих огульних заяв, перейнятих русофобією наскрізь», – додав Лавров.

Нагадаємо, 10 вересня під час Форуму YES Brainstorming Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з Росією. Він вважає, що це буде найбільшою помилкою Росії.

До слова, у Кремлі запевнили, що шкодують про висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо можливості повномасштабного військового конфлікту з Росією. Російська влада удає, що вона миролюбна.

Як повідомлялося, російський президент Володимир Путін не братиме участі у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН. Російську делегацію на Генасамблеї ООН очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров.