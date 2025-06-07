Стало відомо, коли Україна та Росія обміняються тілами загиблих військових

Наразі триває підготовка до обміну

Обмін тілами загиблих між Україною та Росією перенесли на наступний тиждень. Як інформує «Главком», про це в коментарі BBC заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

За його словами, заяви представників Росії щодо нібито початку повернення тіл або заходів з репатріації після домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.

У своїй заяві Яценко також зазначив, що наразі триває підготовка до обміну тяжкохворими та тяжкопораненими, молодими людьми, а також повернення тіл загиблих військових.

«Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресора є черговою маніпуляцією щодо чутливого і важливого питання репатріації тіл наших захисників», – заявив посадовець.

Нагадаємо, раніше помічник глави РФ Володимир Мединський заявив, нібито українська сторона «несподівано перенесла» обмін полоненими та тілами загиблих військових. Однак в Україні заперечили цю інформацію та закликали російську сторону «припинити брудні ігри».

Також 6 червня низка російських медіа поширила інформацію, про начебто початок повернення тіл загиблих військових за результатами домовленостей у Стамбулі. Тоді в Україні заявили, що це не відповідає дійсності.