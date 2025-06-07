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Стало відомо, коли Україна та Росія обміняються тілами загиблих військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Стало відомо, коли Україна та Росія обміняються тілами загиблих військових
Обмін тілами загиблих перенесено на наступний тиждень
фото з відкритих джерел

Наразі триває підготовка до обміну

Обмін тілами загиблих між Україною та Росією перенесли на наступний тиждень. Як інформує «Главком», про це в коментарі BBC заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

За його словами, заяви представників Росії щодо нібито початку повернення тіл або заходів з репатріації після домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.

У своїй заяві Яценко також зазначив, що наразі триває підготовка до обміну тяжкохворими та тяжкопораненими, молодими людьми, а також повернення тіл загиблих військових.

«Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресора є черговою маніпуляцією щодо чутливого і важливого питання репатріації тіл наших захисників», – заявив посадовець.

Нагадаємо, раніше помічник глави РФ Володимир Мединський заявив, нібито українська сторона «несподівано перенесла» обмін полоненими та тілами загиблих військових. Однак в Україні заперечили цю інформацію та закликали російську сторону «припинити брудні ігри».

Також 6 червня низка російських медіа поширила інформацію, про начебто початок повернення тіл загиблих військових за результатами домовленостей у Стамбулі. Тоді в Україні заявили, що це не відповідає дійсності.

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Теги: росія обмін полоненими Україна

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