Зеленський розкрив інтенсивність ударів РФ по Україні

Зеленський: Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів

Зеленський: за місяць Росія застосувала 2800 дронів, 3000 КАБів та 140 ракет; закликає до посилення санкцій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за цю ніч українські сили протиповітряної оборони знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Загалом ворог випустив 183 ударні дрони та 11 ракет різних типів, включаючи «Кинджали», балістичні та крилаті ракети. Основний удар припав на Полтавщину, зокрема на Кременчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Глава держави підкреслив, що це лише дані за одну ніч, а масштаби російської агресії постійно зростають. За його словами, за цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб (КАБ) та 140 ракет різних типів.

«Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів», – зазначив Зеленський, подякувавши всім, хто захищає українське небо.

У зв'язку зі збільшенням інтенсивності атак, президент України знову закликав міжнародних партнерів до рішучих дій. Зеленський наголосив на критичній важливості ухвалення всіх необхідних рішень щодо посилення санкцій проти Росії вже найближчими тижнями.

«Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити», – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські терористи завдали масованого удару по місту Кременчук. За повідомленням моніторингових каналів, ворог застосував «шахеди» та ракети, інформує «Главком».

Серія потужних вибухів пролунала у місті. Спершу росіяни атакували Кременчук ударними дронами. Вже близько 02:15 стало відомо про пуски ракет.