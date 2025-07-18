РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача

Новопризначений Cекретар РНБО Рустем Умєров визначив ключові завдання, поставлені президентом України перед Радою та її Апаратом

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів першу зустріч з Апаратом РНБО. Під час засідання Умєров заявив про проведення аудиту виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РНБО.

«Обговорили з главою держави чіткі завдання та пріоритети роботи. Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача. Представимо Президенту України план дій», – зазначив Рустем Умєров.

За його словами, у фокусі роботи РНБО будуть координація та контроль сектору безпеки й оборони, забезпечення синхронізації дій усіх його складових, технологічна модернізація, міжнародне військове співробітництво, зокрема щодо постачання озброєння та стратегічних партнерств.

Окремим важливим блоком визначено відновлення роботи технологічної ставки – як інструменту для пришвидшення інновацій у секторі безпеки та оборони.

Рустем Умєров також наголосив на важливості переговорного треку, зазначивши: «Україна послідовно виступає за справедливий мир – і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками. Мир – завдяки силі».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поставив завдання перед новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Серед них – переговори з партнерам, аудит рішень РНБО та Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Глава України повідомив, що вони з Рустемом Умєровим обговорили роботу Ради національної безпеки і оборони України, Ставки, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах. Зеленський поставив перед новим секретарем РНБО три завдання.

«Перше – продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів», – каже він.

Також Умєров має проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. За словами Зеленського, потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України.