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Україна синхронізує санкції проти Росії з міжнародними партнерами: рішення РНБО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна синхронізує санкції проти Росії з міжнародними партнерами: рішення РНБО
Зеленський: «Максимально мобілізуємо санкційний тиск на Росію заради завершення війни та реального миру»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Рішення Ради національної безпеки і оборони має на меті обмежити військово-промисловий потенціал Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення Ради національної безпеки і оборони  щодо забезпечення синхронізації санкцій проти Росії з міжнародними партнерами України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента в соцмережах.

На сайті Офісу президента зʼявився указ №422/2025 про «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів». Він має на меті обмежити військово-промисловий потенціал РФ.

«Кабінету міністрів України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України разом з Офісом Генерального прокурора забезпечити синхронізацію з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та іншими державами обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації», – йдеться в указі.

За словами президента, Україна має «імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях». Рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям.

«Росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників «Групи семи», санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, – усе це має працювати на сто відсотків», – каже він.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців через війну в Україні. Країни Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, однак погодили продовження чинних обмежувальних заходів ще на шість місяців.

До слова, держаний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною.

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Теги: Володимир Зеленський санкції РНБО

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