Куди буде працевлаштовано екссекретаря РНБО Литвиненка. ЗМІ назвали ймовірну нову посаду

Посадовець найближчим часом може зайнятися дипломатичною роботою

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко може стати послом України в Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела «Апострофа» у РНБО та Міністерстві закордонних справ.

Джерело «Главкома» у МЗС підтверджує інформацію про ймовірне призначення Литвиненка на посаду посла. Як відомо, у пʼятницю, 18 липня, президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення Литвиненка. Його замінив на посаді колишній міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше повідомлялося, що Умєров може стати новим послом України у США, однак ця посада йому так і не дісталася. Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – казав президент.

На цей час послом України в Сербії є Володимир Толкач, якого президент призначив ще у грудні 2021 року. Раніше він очолював дипломатичну установу в Кувейті. На посаді він замінив Олександра Александровича.

Нагадаємо, Зеленський призначив Литвиненка секретарем Ради національної безпеки і оборони України 26 березня 2024 року. До того він обіймав пост глави Служби зовнішньої розвідки України.

Литвиненко має дві вищі освіти. Першу – інженера-математика – він здобув у Росії. У 1994 році закінчив у Москві Інститут криптографії, зв’язку і інформатики, який є структурним підрозділом Академії ФСБ Росії. Другу вищу – юридичну – здобув у Київському Національному університеті ім. Шевченка. Має докторський ступінь: у 2002 році Олександр Литвиненко захистив дисертацію, присвячену основам безпеки держави. У різні часи працював у СБУ, Національному інституті стратегічних досліджень (саме там він і захистив дисертацію). Впродовж кількох днів він навіть попрацював радником голови «Укроборонпрому»: з 27 березня до 4 квітня 2014 року.

До слова, рік тому Басманний районний суд Москви заочно заарештував тодішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка. Його звинуватили у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни.