Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Президент звільнив Олександра Литвиненка з посади

Колишній міністр оборони Рустем Умєров обійматиме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №496/2025.

Також президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка, який обіймав посаду секретаря РНБО з березня минулого року.

Нагадаємо, 26 березня 2024 року президент Володимир Зеленський призначив новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександра Валерійовича Литвиненка, який раніше обіймав пост глави Служби зовнішньої розвідки України.

Як відомо, Володимир Зеленський підписав подання до парламенту про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Згодом Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 267 нардепів. Денис Шмигаль після призначення міністром оборони зробив першу заяву.

16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку.

Повідомлялося, що Умєров може стати новим послом України у США, однак ця посада йому дісталася. Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – казав президент.

Пізніше Зеленський повідомив, що Рустем Умєров допомагатиме на міжнародному треку. Також президент анонсував зміни на деяких дипломатичних напрямках – у посольствах України.