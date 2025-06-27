Умєров розповів, як Україна протидіє новій тактиці російських обстрілів

За словами міністра, мобільні вогневі групи стають менш ефективними у боротьбі з дронами

Російська Федерація використовує до 500 ударних безпілотників типу Shahed за ніч у поєднанні з балістичними та крилатими ракетами. Україна знаходить ефективні рішення та адаптує протиповітряну оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова, якого цитує «Укрінформ».

За словами міністра, один з нових виробів для боротьби з «шахедами» показав неочікувано високу ефективність. Водночас попередні рішення, як-от мобільні вогневі групи, стають менш ефективними, натомість впроваджуються дрони-перехоплювачі.

Як зазначив Умєров, два тижні тому було ухвалено рішення багаторазово збільшити кількість далекобійних операцій deepstrike. Міноборони готує контрактацію нових десятків тисяч дронів. Україна досягнула потенціалу виробництва понад 4 млн дронів на рік і вже поставила на фронт до 1,5 млн одиниць.

Крім того, глава Міноборони каже, що щомісяця бригадам виділяється 2,5 млрд грн для прямих закупівель, запроваджується система DOT Chain Defence, замовлення через яку оплачуватиме Агенція оборонних закупівель.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року.

До слова, російські загарбники навмисно б’ють FPV-дронами по цивільних, і цих інцидентів за останній рік побільшало. Використання таких БпЛА у прифронтових районах України посилилося за останній рік завдяки технологічному прогресу та збільшенню темпів виробництва.