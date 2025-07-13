Відставка Умєрова: нардеп розкрив, хто може стати новим очільником Міноборони
Сергій Рахманін назвав кандидатів на пост міністра оборони
Президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової. Своєю чергою нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін пояснив, хто може стати новим головою Міноборони. Як інформує «Главком», про це депутат сказав в інтерв’ю Radio NV
«Такі люди є, безумовно. У нас законодавство забороняє призначати військового на посаду міністра оборони, наприклад. Але воно, насправді, забороняє призначати військових і на посади заступників. Але ми вже робимо вигляд, що нічого не відбувається», – каже Рахманін.
Він визнав, що за ініціативою президента таких військових «з погонами» призначають в Міністерство оборони.
На його думку, генерал Іван Гаврилюк, якого прибрали з посади першого заступника Умєрова, цілком відповідав би цим критеріям.
«Я, наприклад, величезний потенціал бачу у ще одного військового, чинного заступника Міністра оборони, – Євгена Мойсюка. По-різному до нього ставляться. Але те, що він розбирається в питаннях, з якими стикається, – 100%», – розмірковує депутат.
Із цивільних хорошим кандидатом на посаді очільника Міноборони Рахманін називає Ігоря Фоменка – заступниака Міністра економіки, який був «куратором військових питань» в Міністерстві економіки.
«От такі люди, на мій погляд, потрібні. Фахові, досвідчені, компетентні, які зможуть налагодити ефективний організаційний процес, які добре розбираються і в військовій тематиці, і в законодавчій базі, і які не бояться брати на себе відповідальність. Але ще раз кажу: це не означає, що ці люди є ідеальними. От ви мене запитали, я «на око» сказав; якщо подумаю, можу знайти ще когось. А у нас шукають не за цим принципом. У нас розглядали абсолютно різні кандидатури», – зазначає нардеп.
Рахманін визнав, що серед кандидатур на посаді очільника Міноборони дійсно фігурувало прізвище голови СБУ Малюка.
«Але це достатньо вже давня історія, просто до ЗМІ долетіло те, що розглядалось раніше», – пояснив він.
Також розглядали кандидатуру, наприклад, чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко.
«Бо вважалося, що там процеси налагоджені краще, ніж в Міноборони. І думали, що він екстраполює, масштабує те, що робив в МВС, в Міноборони. Але від цієї ідеї теж відмовилися з різних причин», – зазначив депутат.
Нагадаємо, під час наради Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях.
Також Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Він підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».
Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.