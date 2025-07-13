Відставка Умєрова: нардеп розкрив, хто може стати новим очільником Міноборони

Сергій Рахманін назвав кандидатів на пост міністра оборони

Президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової. Своєю чергою нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін пояснив, хто може стати новим головою Міноборони. Як інформує «Главком», про це депутат сказав в інтерв’ю Radio NV

«Такі люди є, безумовно. У нас законодавство забороняє призначати військового на посаду міністра оборони, наприклад. Але воно, насправді, забороняє призначати військових і на посади заступників. Але ми вже робимо вигляд, що нічого не відбувається», – каже Рахманін.

Він визнав, що за ініціативою президента таких військових «з погонами» призначають в Міністерство оборони.

На його думку, генерал Іван Гаврилюк, якого прибрали з посади першого заступника Умєрова, цілком відповідав би цим критеріям.

Іван Гаврилюк фото з відкритих джерел

«Я, наприклад, величезний потенціал бачу у ще одного військового, чинного заступника Міністра оборони, – Євгена Мойсюка. По-різному до нього ставляться. Але те, що він розбирається в питаннях, з якими стикається, – 100%», – розмірковує депутат.

Євген Мойсюк фото з відкритих джерел

Із цивільних хорошим кандидатом на посаді очільника Міноборони Рахманін називає Ігоря Фоменка – заступниака Міністра економіки, який був «куратором військових питань» в Міністерстві економіки.

Ігор Фоменко фото з відкритиз джерел

«От такі люди, на мій погляд, потрібні. Фахові, досвідчені, компетентні, які зможуть налагодити ефективний організаційний процес, які добре розбираються і в військовій тематиці, і в законодавчій базі, і які не бояться брати на себе відповідальність. Але ще раз кажу: це не означає, що ці люди є ідеальними. От ви мене запитали, я «на око» сказав; якщо подумаю, можу знайти ще когось. А у нас шукають не за цим принципом. У нас розглядали абсолютно різні кандидатури», – зазначає нардеп.

Рахманін визнав, що серед кандидатур на посаді очільника Міноборони дійсно фігурувало прізвище голови СБУ Малюка.

Василь Малюк фото з відкритих джерел

«Але це достатньо вже давня історія, просто до ЗМІ долетіло те, що розглядалось раніше», – пояснив він.

Також розглядали кандидатуру, наприклад, чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко.

Ігор Клименко фото з відкритих джерел

«Бо вважалося, що там процеси налагоджені краще, ніж в Міноборони. І думали, що він екстраполює, масштабує те, що робив в МВС, в Міноборони. Але від цієї ідеї теж відмовилися з різних причин», – зазначив депутат.

Нагадаємо, під час наради Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях.

Також Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Він підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.