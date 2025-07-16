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Президент розкрив, чим займатиметься Умєров

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент розкрив, чим займатиметься Умєров
Зеленський зазначив, яку роботу виконуватиме Умєров
фото: Офіс президента

Зеленський анонсував зміни у посольствах України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рустем Умєров допомагатиме на міжнародному треку. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією. Розраховую на підтримку Верховною Радою України також інших кадрових кроків. Завтра будуть представлені відповідні пріоритети», – зазначив президент.

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Зокрема, Зеленський анонсував зміни на деяких дипломатичних напрямках – у посольствах України: «Сьогодні було багато нарад, багато зустрічей – кадрових, багато зустрічей підготовчих – і на цей тиждень, і вже наступний тиждень також. Будуть вагомі рішення й у сфері внутрішньої політики, і, звісно, у сфері оборони, зокрема щодо нашої протиповітряної оборони».

До слова, Володимир Зеленський підписав подання до Ради про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. «Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

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Теги: Володимир Зеленський Рустем Умєров

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