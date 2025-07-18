Зеленський назвав ключові цілі нового секретаря РНБО

Президент доручив Умєрову провести аудит виконаних рішень Ради національної безпеки і оборони й Ставки

Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Серед них – переговори з партнерам, аудит рішень РНБО та Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Глава України повідомив, що вони з Рустемом Умєровим обговорили роботу Ради національної безпеки і оборони України, Ставки, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах. Зеленський поставив перед новим секретарем РНБО три завдання.

«Перше – продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів», – каже він.

Також Умєров має проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. За словами Зеленського, потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України.

«Третє – активізувати перемовний трек. Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі», – додав президент.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Рустем Умєров обійняв посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Раніше президент Володимир Зеленський увів у склад Ради національної безпеки і оборони України генерального прокурора Руслана Кравченка.

До слова, український лідер заявляв, що Рустем Умєров допомагатиме на міжнародному треку. Також Зеленський анонсував зміни на деяких дипломатичних напрямках – у посольствах України.