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РНБО відвела три місяці оновленому уряду на стягнення активів підсанкційних осіб

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РНБО відвела три місяці оновленому уряду на стягнення активів підсанкційних осіб
Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони провів перше засідання 21 липня
фото: скриншот з відео

РНБО дала три місяці на виявлення і стягнення в дохід держави підсанкційних активів

РНБО відвела оновленому уряду три місяці на стягнення в дохід держави активів підсанкційних фізичних і юридичних осіб. Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони України «Про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні», передає «Главком».

«РНБО вирішила вжити разом з Національною поліцією України, Службою безпеки України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Фондом державного майна України, за участю Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань у тримісячний строк додаткових взаємоузгоджених заходів щодо встановлення та ідентифікації активів фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів, активізувати роботу щодо стягнення в дохід держави активів, що належать таким особам, а також забезпечити розроблення та впровадження додаткових механізмів, спрямованих на виконання відповідних завдань», – йдеться у документі.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – сказав він.

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Теги: РНБО санкції

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