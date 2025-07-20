ЄС вперше запровадив санкції проти китайських банків за підтримку Росії

Китай активно намагався запобігти включенню своїх банків до пакета санкцій

У межах 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз вперше включив до «чорного списку» китайські банки. Йдеться про дві регіональні фінансові установи – Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank, які працюють поблизу китайсько-російського кордону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

За інформацією дипломатичних джерел видання, обидва банки сприяли Кремлю, тож були включені до списку іноземних компаній, що допомагають російській воєнній машині.

Китай активно намагався запобігти включенню своїх банків до пакета санкцій. Зокрема, міністр закордонних справ Ван І висловлював різке невдоволення під час зустрічі з високою представницею ЄС із питань зовнішньої політики Каєю Каллас, а китайський посол у Брюсселі Цай Жун попереджав європейських чиновників про можливі наслідки.

Попри тиск, ЄС проігнорував вимоги Пекіна та залишив банки у санкційному переліку. Водночас умови щодо китайських установ були частково пом’якшені: через шість місяців, якщо буде доведено, що банки припинили підтримку російської армії, їх можуть виключити зі списку.

Раніше ми писали, що французька розвідка підозрює, що Китай міг використати свої дипломатичні структури для проведення масштабної інформаційної кампанії проти винищувачів Rafale. Ці літаки, які стоять на озброєнні Індії, брали участь у бойових зіткненнях із Пакистаном у травні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Згідно з даними, зібраними французькими спецслужбами, китайські військові аташе активно поширювали сумніви щодо ефективності Rafale серед країн-партнерів Франції та потенційних покупців. У Парижі вважають це спробою послабити позиції компанії Dassault Aviation на ринку озброєнь високих технологій, водночас просуваючи китайську альтернативу.

До слова, Китай застосував лазер проти німецького військового літака в Червоному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство закордонних справ Німеччини.

«Китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака в рамках операції ЄС Aspides. Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними», – йдеться у дописі.