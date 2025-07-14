ЄС погодився знизити цінову стелю на російську нафту на 15% – Reuters

Вартість переглядатиметься на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців

Початкова ціна становитиме близько $47 за барель

Посли Європейського Союзу на етапі узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії. Обмеження включатимуть зниження граничної ціни на російську нафту до $47 за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що всі елементи пакета були узгоджені, хоча одна держава-член все ще має технічне застереження щодо нового обмеження. За словами джерел, досягнення повної угоди очікується в понеділок, 14 липня, перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Дипломати домовилися про «динамічний механізм ціноутворення для обмеження цін». Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці.

Початкова ціна становитиме близько $47 за барель, виходячи з середньої ціни російської нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість запропонованих трьох.

Словаччина, яка затримувала запропонований пакет, все ще очікує гарантій від Європейської Комісії щодо своїх занепокоєнь щодо планів поступового припинення постачання російського газу, але погодилася на нові заходи, повідомили джерела.

Як повідомлялося, Європейська комісія готує новий механізм «плаваючого» обмеження цін на російську нафту як частину чергового пакета санкцій проти Росії. Ціновий поріг у $60 було встановлено ще наприкінці 2022 року. Учасники коаліції, куди входить не тільки Євросоюз, але й інші представники Великої сімки, домовлялися регулярно переглядати обмеження один раз на місяць, щоб воно було на 5% нижче від середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, але жодного разу це не зробили.

Нагадаємо, Естонія може накласти вето на ухвалення 18-го санкційного пакета ЄС проти Російської Федерації, якщо з нього буде виключено пункт про зниження цінової стелі на російську нафту. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна має чітку позицію: зниження цінової стелі на нафту має залишитися в санкційному пакеті. Таллінн наполягає на ухваленні пакета санкцій у первинному вигляді – без пом’якшень і поступок.

Раніше стало відомо, що ціна на нафту марки Urals в російських портах упала нижче встановленої Заходом стелі у $60. Це сталось через зниження ціни на нафту Brent після укладення ірансько-ізраїльського припинення вогню.

До слова, Угорщина буде готова відмовитись від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси-Броди». У такий спосіб найбільша нафтова компанія країни Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт.