Сенатор США назвав ключовий інструмент тиску на Путіна

Грем: Я дуже радий бачити, що наші європейські союзники ухвалили ще один пакет санкцій проти Путіна

«Головні порушники – Китай, Індія та Бразилія. Час спливає», – написав Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти на стіл переговорів. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Грем відреагував на запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії: «Я дуже радий бачити, що наші європейські союзники ухвалили ще один пакет санкцій проти Путіна та його воєнної машини».

«Особливо варто відзначити пункт, що знижує цінову межу на закупівлі російської нафти з $60 до $47,60 за барель. Це потужний крок у правильному напрямку, але мета –повне припинення купівлі нафти й газу з Росії, доки Путін не сяде за стіл переговорів», – написав сенатор.

Сенатор Грем висловився щодо останньої заяви президента США Дональда Трампа про «готовність запровадити до 100% тарифів щодо країн, які купують дешеву російську нафту».

«Головні порушники – Китай, Індія та Бразилія. Час спливає», – написав Грем.

Нагадаємо, посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапила нафта, «тіньовий флот» та «Північний потік».

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Європу запровадити вторинні тарифи проти Російської Федерації, якщо Сполучені Штати ухвалять свій відповідний законопроєкт.

Як вже відомо, президент США планує запровадити мита проти Китаю, Бразилії та Індії за купівлю російської нафти. Вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп значно посилив свої позиції у переговорах з Європейським Союзом щодо торговельної угоди. Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, глава Білого дому вимагає встановлення мінімального тарифу на рівні 15-20% для всіх товарів з ЄС замість нинішніх 10%.