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Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу
Президент видав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 липня 2025 року
фото: Офіс президента

Документ датований 21 липня

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №538/2025.

Зеленський постановив:

  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 липня 2025 року «Про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні».
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу фото 1
Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу фото 2
Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу фото 3
Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу фото 4

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – сказав він.

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Теги: РНБО бізнес Володимир Зеленський

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