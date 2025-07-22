Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу

Президент видав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 липня 2025 року

Документ датований 21 липня

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №538/2025.

Зеленський постановив:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 липня 2025 року «Про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні». Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – сказав він.