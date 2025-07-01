Зеленський назвав фактор, який змусить РФ перестати думати лише про війну

Зеленський: Ми готуємося до зустрічей у Європі, зокрема в Данії, також з іншими нашими партнерами

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити санкції проти Росії. За його словами, тиск змусить державу-агресорку думати про щось інше, крім війни. Про це президент зауважив у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні було багато різних нарад – підготовчих нарад передусім. Ми готуємося до зустрічей у Європі, зокрема в Данії, також з іншими нашими партнерами. І серед головних питань буде виробництво зброї – наші спільні інвестиції, наші спільні проєкти», – сказав Зеленський.

Президент додав: «Сьогодні почалося нове головування в Раді ЄС – головування саме Данії, і для нас важливо, щоб цей період, – а це наступні пів року – став справді результативним і в безпекових питаннях, зокрема для оборонної промисловості, і в питаннях санкцій, щоб увесь тиск проти Росії справді працював – і працював так, щоб закінчити цю війну та реально обмежити російський потенціал агресії. У нас є чітка інформація – і партнери це підтверджують, – що санкції для Росії дійсно болісні, і якщо тиск іще збільшити, це буде спонукати Росію справді думати про щось іще, окрім фронту й ненависті до сусідів».

Нагадаємо, 1 липня президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази. Загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з дев'ятим, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС.