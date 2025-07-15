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Угорщина пригрозила Україні санкціями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Угорщина пригрозила Україні санкціями
Угорський політик заявляв, що в Україні відбувається примусова мобілізація
фото: Facebook/Orbán Viktor

Орбан пообіцяв, що Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС за порушення прав людини

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України. Причиною цьому нібито стало смерть угорця після побиття в територіальному центрі комплектування на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави угорського уряду.

За словами Орбана, на засіданні Ради ЄС Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС українських посадовців за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів.

Як повідомлялося, Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна. Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало українського посла в Будапешті Федора Шандора через смерть 45-річного мешканця Закарпаття, який мав угорське громадянство. Будапешт стверджує, що чоловік помер начебто після побиття представниками ТЦК. Згодом Сухопутні війська ЗСУ відреагували на заяву угорського дипломата. Вони спростували інформацію про побиття та незаконну мобілізацію.

Військовослужбовець Йосип Шебештень є громадянином України та проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних сил України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби. Вже 15 червня Шебештень був направлений до однієї з військових частин де проходив підготовку, а 18 червня самовільно залишив військову частину.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що заяви угорської сторони про смерть мобілізованого закарпатця Йосипа Шебештеня нібито через дії співробітників ТЦК є маніпулятивними.

До слова, угорський президент Томаш Суйок написав листа родині загиблого жителя Закарпаття Йосипа Шебештеня. Будапешт вважає, що той загинув через побиття співробітниками ТЦК.

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Теги: ТЦК санкції Угорщина Віктор Орбан

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