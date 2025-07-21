Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу
Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони провів перше засідання
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки

Рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – каже він.

Члени РНБО розглянули питання економічної безпеки: підтримку українського бізнесу, масштабування інвестицій в Україну та реалізації спільних із партнерами проєктів. «Абсолютно конкретне завдання – спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже – зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», – додав український лідер. 

Зеленський закликав відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів, зокрема це стосується локалізації виробництв в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони після того, як відбулося перезавантаження Кабінету міністрів.  Відповідно до указу президента за №501/2025, головою Ради нацбезпеки є сам Зеленський, секретарем – колишній міністр оборони Рустем Умєров.

До слова, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів першу зустріч з Апаратом РНБО. Під час засідання Умєров заявив про проведення аудиту виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.

Читайте також:

Теги: бізнес РНБО Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни різними способами прагнуть натиснути на українське суспільство, щоб воно погодилось на капітуляцію
Капітуляція? Про «перемовний трек» з Росією і завдання Умєрову
19 липня, 11:50
Президент і прем’єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими
Зеленський та Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Британії
23 червня, 23:50
Звернення Зеленського до представників парламентів країн
Звернення Зеленського до представників парламентів країн – членів ПАРЄ: трансляція
25 червня, 23:18
Зеленський: «Максимально мобілізуємо санкційний тиск на Росію заради завершення війни та реального миру»
Україна синхронізує санкції проти Росії з міжнародними партнерами: рішення РНБО
27 червня, 13:12
Зеленський призначив новий склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
28 червня, 10:33
Перший випадок з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі
Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО
25 червня, 10:40
Зеленський провів зустріч з Трампом: перші подробиці
Зеленський провів зустріч з Трампом: перші подробиці
25 червня, 16:41
Газета New York Post закликала Трампа не карати Україну
Улюблена газета Трампа звернулася до нього через постачання зброї Україні
5 липня, 18:19
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем
Сенатор Грем передав Зеленському примірник законопроєкту з жорсткими санкціями проти РФ
11 липня, 00:51

Бізнес

РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу
РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу
Генпрокурор заявив про закриття понад 30% кримінальних проваджень щодо бізнесу
Генпрокурор заявив про закриття понад 30% кримінальних проваджень щодо бізнесу
Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ
Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ
Окупанти знищили відділення «Нової пошти» у Слов'янську
Окупанти знищили відділення «Нової пошти» у Слов'янську
Експорт руди з України обвалився на 12%
Експорт руди з України обвалився на 12%
ДТЕК представив оновлену політику корпоративного управління
ДТЕК представив оновлену політику корпоративного управління

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
16K
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
11K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
5674
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5576
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua