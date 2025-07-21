РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки

Рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – каже він.

Члени РНБО розглянули питання економічної безпеки: підтримку українського бізнесу, масштабування інвестицій в Україну та реалізації спільних із партнерами проєктів. «Абсолютно конкретне завдання – спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже – зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», – додав український лідер.

Зеленський закликав відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів, зокрема це стосується локалізації виробництв в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони після того, як відбулося перезавантаження Кабінету міністрів. Відповідно до указу президента за №501/2025, головою Ради нацбезпеки є сам Зеленський, секретарем – колишній міністр оборони Рустем Умєров.

До слова, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів першу зустріч з Апаратом РНБО. Під час засідання Умєров заявив про проведення аудиту виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача.